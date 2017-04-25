П.Розенко заверил, что Украина не имеет обязательств повышать пенсионный возраст

“Меморандум с МВФ впервые за 15-летнюю историю обнародован на сайте Министерства финансов Украины. И каждый может убедиться, что сенсаций там нет, за эти три недели никаких катаклизмов в Украине не случилось. Там нет ни одного упоминания о повышении пенсионного возраста в Украине”, — сказал он.

П.Розенко при этом заметил, что все равно постоянно слышны разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста.

“Нужно понимать, что чем больше будет таких безосновательных разговоров, тем меньше шансов провести любую пенсионную реформу в парламенте”, — отметил вице-премьер.

П.Розенко подчеркнул, что при низкой ныне продолжительности жизни украинцев повышать пенсионный возраст недопустимо.

“Я категорический противник повышения пенсионного возраста сейчас, на этом этапе развития Украины. Я считаю, что при низкой ныне продолжительности жизни это недопустимо”, — отметил он.

П.Розенко отметил, что ощутимое увеличение размера пенсий произойдет после введения в Украине трехуровневой пенсионной системы, когда наконец начнут работать параллельно три уровня: нынешний солидарный, накопительный и система негосударственного пенсионного страхования.

Как сообщал УНН, по словам П.Розенко, пенсионная реформа должна заработать в Украине с 1 января 2018 года.