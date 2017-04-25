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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28409 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 93366 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113294 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114489 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103364 просмотра

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П.Розенко заверил, что Украина не имеет обязательств повышать пенсионный возраст

П.Розенко заверил, что Украина не имеет обязательств повышать пенсионный возраст

Киев  •  УНН

 • 10269 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В тексте Меморандума между Украиной и МВФ нет никаких обязательств по повышению пенсионного возраста для украинцев. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Меморандум с МВФ впервые за 15-летнюю историю обнародован на сайте Министерства финансов Украины. И каждый может убедиться, что сенсаций там нет, за эти три недели никаких катаклизмов в Украине не случилось. Там нет ни одного упоминания о повышении пенсионного возраста в Украине”, — сказал он.

П.Розенко при этом заметил, что все равно постоянно слышны разговоры о необходимости повышения пенсионного возраста.

“Нужно понимать, что чем больше будет таких безосновательных разговоров, тем меньше шансов провести любую пенсионную реформу в парламенте”, — отметил вице-премьер.

П.Розенко подчеркнул, что при низкой ныне продолжительности жизни украинцев повышать пенсионный возраст недопустимо.

“Я категорический противник повышения пенсионного возраста сейчас, на этом этапе развития Украины. Я считаю, что при низкой ныне продолжительности жизни это недопустимо”, — отметил он.

П.Розенко отметил, что ощутимое увеличение размера пенсий произойдет после введения в Украине трехуровневой пенсионной системы, когда наконец начнут работать параллельно три уровня: нынешний солидарный, накопительный и система негосударственного пенсионного страхования.

Как сообщал УНН, по словам П.Розенко, пенсионная реформа должна заработать в Украине с 1 января 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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