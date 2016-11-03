П.Розенко відкрив офіс з обслуговування громадян у Бердичеві

Цей заклад обслуговуватиме більше 30 тис. пенсіонерів міста та району. Також здійснюватиметься обслуговування осіб, які звернулись сюди, незалежно від місця їх реєстрації.

«У вересні цього року Уряд затвердив програму модернізації і реформування Пенсійного фонду України до 2020 року, де ми перейдемо на абсолютно новий, сучасний рівень обслуговування наших громадян. Починаємо ми з поступового переведення всіх пенсійних справ в електронний документообіг, що дасть можливість створити єдину централізовану систему Пенсійного фонду. Сподіваємося, що з 1 січня 2017 року нам вдасться впровадити новий сервіс для громадян – коли пенсію можна буде оформити у будь-якій точці нашої країни без прив’язки до місця проживання чи реєстрації», - повідомив П.Розенко.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму.