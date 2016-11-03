П.Розенко відкрив офіс з обслуговування громадян у Бердичеві

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 20937 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 24295 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 17017 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 38578 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 167675 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 142915 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 145500 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136868 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137356 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196916 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 55924 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 70512 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 75915 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 73091 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 50391 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 20938 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 24295 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 25109 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 34077 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 73105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 13113 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 17093 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 18629 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 114036 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115431 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

П.Розенко відкрив офіс з обслуговування громадян у Бердичеві

Київ • УНН

 • 9347 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Віце-прем’єр міністр України Павло Розенко сьогодні у рамках робочого візиту до Бердичева, відкрив фронт-офіс обслуговування громадян в Бердичівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.

П.Розенко відкрив офіс з обслуговування громадян у Бердичеві

Цей заклад обслуговуватиме більше 30 тис. пенсіонерів міста та району. Також здійснюватиметься обслуговування осіб, які звернулись сюди, незалежно від місця їх реєстрації.

«У вересні цього року Уряд затвердив програму модернізації і реформування Пенсійного фонду України до 2020 року, де ми перейдемо на абсолютно новий, сучасний рівень обслуговування наших громадян. Починаємо ми з поступового переведення всіх пенсійних справ в електронний документообіг, що дасть можливість створити єдину централізовану систему Пенсійного фонду. Сподіваємося, що з 1 січня 2017 року нам вдасться впровадити новий сервіс для громадян – коли пенсію можна буде оформити у будь-якій точці нашої країни без прив’язки до місця проживання чи реєстрації», - повідомив П.Розенко.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.38
Bitcoin
$85,585.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,644.04