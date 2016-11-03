П.Розенко открыл офис по обслуживанию граждан в Бердичеве
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вице-премьер министр Украины Павел Розенко сегодня в рамках рабочего визита в Бердичев, открыл фронт-офис обслуживания граждан в Бердичевском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.
Это заведение будет обслуживать более 30 тыс. пенсионеров города и района. Также будет осуществляться обслуживание лиц, обратившихся сюда, независимо от места их регистрации.
"В сентябре этого года Правительство утвердило программу модернизации и реформирования Пенсионного фонда Украины до 2020 года, где мы перейдем на совершенно новый, современный уровень обслуживания наших граждан. Начинаем мы с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный документооборот, что позволит создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Надеемся, что с 1 января 2017 года нам удастся внедрить новый сервис для граждан - когда пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны без привязки к месту жительства или регистрации", - сообщил П.Розенко.
Напомним, с 1 января 2017 года планируется полный перевод всех пенсионных дел в электронную форму.