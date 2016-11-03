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15 марта, 19:03 • 114823 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165414 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137250 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129763 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112543 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105316 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101324 просмотра

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П.Розенко открыл офис по обслуживанию граждан в Бердичеве

П.Розенко открыл офис по обслуживанию граждан в Бердичеве

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вице-премьер министр Украины Павел Розенко сегодня в рамках рабочего визита в Бердичев, открыл фронт-офис обслуживания граждан в Бердичевском объединенном управлении Пенсионного фонда Украины в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской ОГА, передает УНН.

Это заведение будет обслуживать более 30 тыс. пенсионеров города и района. Также будет осуществляться обслуживание лиц, обратившихся сюда, независимо от места их регистрации.

"В сентябре этого года Правительство утвердило программу модернизации и реформирования Пенсионного фонда Украины до 2020 года, где мы перейдем на совершенно новый, современный уровень обслуживания наших граждан. Начинаем мы с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный документооборот, что позволит создать единую централизованную систему Пенсионного фонда. Надеемся, что с 1 января 2017 года нам удастся внедрить новый сервис для граждан - когда пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны без привязки к месту жительства или регистрации", - сообщил П.Розенко.

Напомним, с 1 января 2017 года планируется полный перевод всех пенсионных дел в электронную форму.

Украинские Национальные Новости

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