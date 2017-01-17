П.Розенко: в уряді наразі не обговорюється питання "купівлі" стажу для отримання пенсії

КИЇВ. 17 січня. УНН. На сьогодні в Кабінеті міністрів немає узгодженої позиції, не було навіть публічних обговорень ідеї про запровадження "купівлі" українцями пенсійного стажу, більше того, шокової пенсійної реформи не буде, тому уряд не підтримає ці пенсійні ініціативи. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

"На сьогоднішній день у нас ще питання пенсійної реформи в уряді лише обговорюється. Немає ніяких рішень, немає ніяких ідей. Ми ще навіть не вийшли з цим проектом на експертне обговорення. В уряді в нас ідуть навіть навколо багатьох питань дискусії. І з того, що вчора говорилося, я думаю, що значна частина ідей не буде підтримана навіть на уряді. Тому не треба залазити в деталі, можна сказати лише одне – ніяких шокових пенсійних реформ не буде", - розповів віце-прем’єр-міністр.

За його словами, майбутнє пенсійної реформи та пенсійної системи поки в розвитку, зокрема, йдеться про введення другого накопичувального рівня, розвиток недержавного пенсійного страхування, наповнення доходами бюджету Пенсійного фонду.

"Ніяких скорочень пенсійних програм для нинішніх або наступних категорій пенсіонерів, ніяких додаткових жорстких обмежень не буде, в цьому я просто переконаний і тому я не хочу коментувати те, що навіть ще ніде не покладено на листі. Це просто ініціатива і не більше того, це навіть ще не обговорена пропозиція всередині уряду. Тому я просив би зараз не роздувати цих речей", - додав він.

П.Розенко вважає, що коли буде публічне обговорення, коли Кабмін представить уже якусь узгоджену позицію, тоді вже можна буде вести дискусії.

"Зараз її на сьогоднішній день немає, є лише один законопроект №4608, який зареєстрований у Верховній Раді України – оце факт. Це там, де уряд пропонує запровадити накопичувальну систему і, скажімо так, створити більше можливостей для недержавного пенсійного страхування. Все інше: купівля стажу, збільшення страхового стажу, збільшення пенсійного віку – на сьогоднішній день немає підстав це обговорювати", - підсумував він.

Нагадаємо, 16 січня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що українці зможуть "купити" роки стажу для отримання пенсії. Зокрема, вартість одного місяця коштуватиме 704 гривні, і вартість "купівлі" 15 років стажу - 130 тисяч гривень.