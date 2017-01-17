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П.Розенко: в правительстве пока не обсуждается вопрос "покупки" стажа для получения пенсии

П.Розенко: в правительстве пока не обсуждается вопрос "покупки" стажа для получения пенсии

Киев • УНН

 • 17688 просмотра

Вчерашнее заявление министра социальной политики Андрея Ревы, что украинцы смогут "купить" себе стаж для получения пенсии - не более чем просто инициатива

КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодня в Кабинете министров нет согласованной позиции, не было даже публичных обсуждений идеи о введении "покупки" украинцами пенсионного стажа, более того, шоковой пенсионной реформы не будет, поэтому правительство не поддержит эти пенсионные инициативы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день у нас еще вопрос пенсионной реформы в правительстве только обсуждается. Нет никаких решений, нет никаких идей. Мы еще даже не вышли с этим проектом на экспертное обсуждение. В правительстве у нас идут даже вокруг многих вопросов дискуссии. И с того, что вчера говорилось, я думаю, что значительная часть идей не будет поддержана даже на правительстве. Поэтому не надо залезать в детали, можно сказать только одно - никаких шоковых пенсионных реформ не будет", - рассказал вице-премьер-министр.

По его словам, будущее пенсионной реформы и пенсионной системы пока в развитии, в частности, речь идет о введении второго накопительного уровня, развитии негосударственного пенсионного страхования, наполнении доходами бюджета Пенсионного фонда.

"Никаких сокращений пенсионных программ для нынешних или последующих категорий пенсионеров, никаких дополнительных жестких ограничений не будет, в этом я просто уверен и поэтому я не хочу комментировать то, что даже еще нигде не изложено на бумаге. Это просто инициатива и не более того, это даже еще не обсужденное предложение внутри правительства. Поэтому я просил бы сейчас не раздувать этих вещей", - добавил он.

П.Розенко считает, что когда будет публичное обсуждение, когда Кабмин представит уже какую-то согласованную позицию, тогда уже можно будет вести дискуссии.

"Сейчас ее на сегодняшний день нет, есть только один законопроект №4608, зарегистрированный в Верховной Раде Украины - это факт. Это там, где правительство предлагает ввести накопительную систему и, скажем так, создать больше возможностей для негосударственного пенсионного страхования. Все остальное: покупка стажа, увеличение страхового стажа, увеличение пенсионного возраста - на сегодняшний день нет оснований это обсуждать", - подытожил он.

Напомним, 16 января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы смогут "купить" годы стажа для получения пенсии. В частности, стоимость одного месяца будет стоить 704 гривны, и стоимость "покупки" 15 лет стажа - 130 000 гривен.

Украинские Национальные Новости

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