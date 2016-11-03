П.Розенко: у 2017 році пенсію можна буде оформити з будь-якої точки України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. З 1 січня 2017 року планується повне переведення усіх пенсійних справ в електронну форму, завдяки чому пенсію можна буде оформити без прив’язки до місця проживання чи роботи. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.
“У вересні цього року Уряд затвердив програму модернізації і реформування Пенсійного Фонду України, де передбачається перехід на абсолютно новий сучасний рівень обслуговування громадян”, — сказав П.Розенко.
За його словами, цей процес почали із поступового переведення всіх пенсійних справ в електронний варіант, що дозволить створити єдину централізовану систему Пенсійного фонду.
“І вже з 1 січня розпочнеться впровадження абсолютно нового сервісу оформлення пенсій для наших громадян — пенсію можна буде оформити в будь-якій точці нашої країни, без прив’язки до місця проживання чи роботи, як це є зараз”, — наголосив віце-прем’єр.
Також П.Розенка зазначив, що кожна працююча людина буде мати доступ до своєї пенсійної справи. Таким чином можна буде відслідковувати накопичення пенсії і бачити, яка виплата буде при виході на пенсію.