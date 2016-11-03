П.Розенко: в 2017 году пенсию можно будет оформить из любой точки Украины

"В сентябре этого года Правительство утвердило программу модернизации и реформирования Пенсионного Фонда Украины, где предполагается переход на совершенно новый современный уровень обслуживания граждан", - сказал П.Розенко.

По его словам, этот процесс начали с постепенного перевода всех пенсионных дел в электронный вариант, который позволит создать единую централизованную систему Пенсионного фонда.

"И уже с 1 января начнется внедрение совершенно нового сервиса оформления пенсий для наших граждан - пенсию можно будет оформить в любой точке нашей страны, без привязки к месту жительства или работы, как сейчас", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Также П.Розенко отметил, что каждый работающий человек будет иметь доступ к своему пенсионному делу. Таким образом можно будет отслеживать накопление пенсии и видеть, какая выплата будет при выходе на пенсию.