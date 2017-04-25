П.Розенко: щодо посади міністра охорони здоров'я триває активний переговорний процес

“Питання щодо призначення міністра охорони здоров’я лежать виключно в компетенції переговорного процесу прем’єр-міністра із коаліцією Верховної Ради. Прем’єр нещодавно говорив про те, що активно йдуть переговори. Питання полягає не в самому факті внести когось на посаду і провалити голосування. Потрібен результат. Якщо результату немає, переговори йдуть далі,” — пояснив П.Розенко.

За його словами, в Україні чимало хороших менеджерів. “Але тут питання не в тому, щоб знайти менеджера, а у тім, щоб знайти 226 голосів під цього менеджера”, — сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, 18 квітня, повідомив, що найближчим часом уряд звернеться до парламенту з проханням розглянути пакет законопроектів, ухвалення яких дозволить створити якісну систему охорони здоров’я.