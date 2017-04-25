Розенко: по должности министра здравоохранения продолжается активный переговорный процесс

"Вопрос о назначении министра здравоохранения лежат исключительно в компетенции переговорного процесса премьер-министра с коалицией Верховной Рады. Премьер недавно говорил о том, что активно идут переговоры. Вопрос заключается не в самом факте внести кого-то на должность и провалить голосования. Нужен результат. Если результата нет, переговоры идут дальше ", - пояснил Розенко.

По его словам, в Украине немало хороших менеджеров. "Но здесь вопрос не в том, чтобы найти менеджера, а в том, чтобы найти 226 голосов под этого менеджера", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, 18 апреля, сообщил, что в ближайшее время правительство обратится в парламент с просьбой рассмотреть пакет законопроектов, принятие которых позволит создать качественную систему здравоохранения.