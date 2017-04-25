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П.Розенко розповів, коли запрацює пенсійна реформа

П.Розенко розповів, коли запрацює пенсійна реформа

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Пенсійна реформа має запрацювати в Україні з першого січня 2018 року. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив віце-прем’єр-міністр країни Павло Розенко, передає УНН.

“Пенсійна реформа потрібна не для МВФ, а для українців, а зокрема, нинішніх пенсіонерів, які чекають підвищення пенсій, а також це шанс для молодого покоління отримати достойну пенсію у старості,” — наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Урядового проекту пенсійної реформи на сьогодні немає — П.Розенко

Віце-прем’єр розповів, що дискусії з Міжнародним валютним фондом тривають непросто, та наголосив, що у Меморандумі із МВФ немає жодної згадки щодо необхідності підвищення пенсійного віку.

“А головний маркер щодо пенсійної реформи — те, що вона повинна запрацювати в Україні з 1 січня 2018 року,” — зазначив П.Розенко.

Нагадаємо, 18 квітня, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявив, що Кабмін ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи.

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