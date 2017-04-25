П.Розенко рассказал, когда заработает пенсионная реформа

"Пенсионная реформа нужна не для МВФ, а для Украинской, а в частности, нынешних пенсионеров, ожидающих повышения пенсий, а также это шанс для молодого поколения получить достойную пенсию в старости", - отметил он.

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Вице-премьер рассказал, что дискуссии с Международным валютным фондом продолжаются непросто, и отметил, что в Меморандуме с МВФ нет ни одного упоминания о необходимости повышения пенсионного возраста.

"А главный маркер по пенсионной реформе - то, что она должна заработать в Украине с 1 января 2018", - отметил Розенко.

Напомним, 18 апреля, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.