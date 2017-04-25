П.Розенко рассказал, когда заработает пенсионная реформа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Пенсионная реформа должна заработать в Украине с первого января 2018 года. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил вице-премьер-министр страны Павел Розенко, передает УНН.
"Пенсионная реформа нужна не для МВФ, а для Украинской, а в частности, нынешних пенсионеров, ожидающих повышения пенсий, а также это шанс для молодого поколения получить достойную пенсию в старости", - отметил он.
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Вице-премьер рассказал, что дискуссии с Международным валютным фондом продолжаются непросто, и отметил, что в Меморандуме с МВФ нет ни одного упоминания о необходимости повышения пенсионного возраста.
"А главный маркер по пенсионной реформе - то, что она должна заработать в Украине с 1 января 2018", - отметил Розенко.
Напомним, 18 апреля, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы.