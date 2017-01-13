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П.Розенко: підняття цін на продукти не пов'язане з підняттям мінімальної зарплати

Київ • УНН

 • 10555 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 13 січня. УНН. Віце-прем'єр-міністра України Павло Розенко заявив, що підняття цін на продукти ніяк не пов'язане з підняттям мінімальної зарплати до 3 200 грн. Про це він повідомив сьогодні під час візиту до Івано-Франківська, передає кореспондент УНН.

"Сьогоднішнє підняття цін ніяк не пов'язано з підняттям мінімалки. Треба чітко розуміти, що економічний процес і, безумовно, уряд не має ніяких важелів впливу, щоб в магазинах знизити ціни", - заявив П.Розенко.

Окрім цього під час брифінгу віце-прем'єр-міністр зазначив, що на Прикарпатті створюються робочі групи, які моніторитимуть ситуацію по всіх бюджетних установах, щоб не обмежувалися права людей.

Також, П.Розенко повідомив присутніх, що в 2017 році перерахування субсидій проводитись не планується.

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