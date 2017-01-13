П.Розенко: підняття цін на продукти не пов'язане з підняттям мінімальної зарплати

"Сьогоднішнє підняття цін ніяк не пов'язано з підняттям мінімалки. Треба чітко розуміти, що економічний процес і, безумовно, уряд не має ніяких важелів впливу, щоб в магазинах знизити ціни", - заявив П.Розенко.

Окрім цього під час брифінгу віце-прем'єр-міністр зазначив, що на Прикарпатті створюються робочі групи, які моніторитимуть ситуацію по всіх бюджетних установах, щоб не обмежувалися права людей.



Також, П.Розенко повідомив присутніх, що в 2017 році перерахування субсидій проводитись не планується.