П.Розенко: поднятие цен на продукты не связано с поднятием минимальной зарплаты
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-премьер-министра Украины Павел Розенко заявил, что повышение цен на продукты никак не связано с поднятием минимальной зарплаты до 3200 грн. Об этом он сообщил сегодня во время визита в Ивано-Франковск, передает корреспондент УНН.
"Сегодняшнее повышение цен никак не связано с поднятием минималки. Надо четко понимать, что экономический процесс и, безусловно, правительство не имеет никаких рычагов влияния, чтобы в магазинах снизить цены", - заявил П.Розенко.
Кроме этого во время брифинга вице-премьер-министр отметил, что на Прикарпатье создаются рабочие группы, которые будут мониторить ситуацию по всем бюджетным учреждениям, чтобы не ущемлялись права людей.
Также, П.Розенко сообщил собравшимся, что в 2017 году пересчет субсидий проводить не планируется .