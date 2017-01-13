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П.Розенко: поднятие цен на продукты не связано с поднятием минимальной зарплаты

П.Розенко: поднятие цен на продукты не связано с поднятием минимальной зарплаты

Киев • УНН

 • 10555 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 13 января. УНН. Вице-премьер-министра Украины Павел Розенко заявил, что повышение цен на продукты никак не связано с поднятием минимальной зарплаты до 3200 грн. Об этом он сообщил сегодня во время визита в Ивано-Франковск, передает корреспондент УНН.

"Сегодняшнее повышение цен никак не связано с поднятием минималки. Надо четко понимать, что экономический процесс и, безусловно, правительство не имеет никаких рычагов влияния, чтобы в магазинах снизить цены", - заявил П.Розенко.

Кроме этого во время брифинга вице-премьер-министр отметил, что на Прикарпатье создаются рабочие группы, которые будут мониторить ситуацию по всем бюджетным учреждениям, чтобы не ущемлялись права людей.

Также, П.Розенко сообщил собравшимся, что в 2017 году пересчет субсидий  проводить не планируется .

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