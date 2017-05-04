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П.Розенко доручив міністерствам протягом тижня запропонувати алгоритм виплати субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Протягом тижня Міністерство фінансів та Міністерство соціальної політики, а також Міністерство юстиції України мають надати алгоритм виплат монетизованих субсидій, які отримають 1,5 млн українських родин. Про це, як інформує прес-служба віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, він повідомив після засідання урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку, передає УНН.

П.Розенко доручив міністерствам протягом тижня запропонувати алгоритм виплати субсидій

“В тижневий термін Мінсоц, Мінфін і Мін’юст — прошу внести пропозиції щодо змін до нормативної бази по субсидіях, щоб ця постанова була реалізована в повному обсязі і, ще раз наголошую, без жодних затримок”, — заявив П.Розенко.

При цьому він доручив провести ревізію усіх нормативних актів, зокрема і щодо порядку використання коштів субсидії, “щоб не вийшло так, що 1 липня настало, вже має початися процес виплати коштів, а нам ще треба змінити купу документів”.

“Ми з вами прийняли дуже важливий документ на засіданні уряду — зміни до постанови №848 по субсидіях і запропонували дуже правильний механізм щодо часткової монетизації економії субсидій. Таку підтримку повинні отримати близько 1,5 млн українських родин. Зараз ми повинні зробити все, щоб реалізувати цю постанову в повному обсязі і без жодних затримок”, — сказав Розенко.

Він зазначив, що виконання цієї постанови повинні забезпечити місцеві органи влади “і якісно вони зможуть це зробити, коли будуть мати чіткий алгоритм”.

“Треба буквально на пальцях показати хто що має робити: що мають заробити надавачі послуг, управління соцзахисту, управління фінансів і що має зробити людина, щоб вчасно і в повному обсязі отримати свої кошти”, — наголосив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНН, П.Розенко розповів, як і коли українцям виплатять заощаджені субсидії.

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