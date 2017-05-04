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П.Розенко поручил министерствам в течение недели предложить алгоритм выплаты субсидий

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В течение недели Министерство финансов и Министерство социальной политики, а также Министерство юстиции Украины должны предоставить алгоритм выплат монетизированных субсидий, которые получат 1,5 млн украинских семей. Об этом, как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, он сообщил после заседания правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития, передает УНН.

П.Розенко поручил министерствам в течение недели предложить алгоритм выплаты субсидий

“В недельный срок Минсоц, Минфин и Минюст — прошу внести предложения относительно изменений в нормативную базу по субсидиям, чтобы это постановление было реализовано в полном объеме и, еще раз подчеркиваю, без задержек”, — заявил П.Розенко.

При этом он поручил провести ревизию всех нормативных актов, в том числе о порядке использования средств субсидии, “чтобы не получилось так, что 1 июля наступило, уже должен начаться процесс выплаты средств, а нам еще надо изменить кучу документов”.

“Мы с вами приняли очень важный документ на заседании правительства — изменения в постановление №848 по субсидиям и предложили очень правильный механизм по частичной монетизации экономии субсидий. Такую поддержку должны получить около 1,5 млн украинских семей. Сейчас мы должны сделать все, чтобы реализовать это постановление в полном объеме и без задержек”, - сказал П.Розенко.

Он отметил, что выполнение этого постановления должны обеспечить местные органы власти “и качественно они смогут это сделать, когда будут иметь четкий алгоритм”.

“Надо буквально на пальцах показать кто что должен делать: что должны заработать поставщики услуг, управления соцзащиты, управление финансов и должен сделать человек, чтобы вовремя и в полном объеме получить свои средства”, — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНН, П.Розенко рассказал, как и когда украинцам выплатят сэкономленные субсидии.

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