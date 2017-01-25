П.Розенко: Держбюджетом виділено достатньо коштів для виплати мінімалки у 3,2 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Держбюджетом виділено достатньо коштів для виплати бюджетникам мінімальної зарплати у розмірі 3200 гривень. Про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні виділено державним бюджетом України достатньо коштів для того, щоб забезпечити в першу чергу в бюджетних установах виплату мінімальну заробітну плату на рівні 3200 грн”, — сказав П.Розенко.
Він також підкреслив, що на сьогодні немає жодних підстав ні для переведення працівників на скорочений робочий день, ні для звільнення, ні для переведення на неповні робочі ставки.
П.Розенко також заявив, що ті, хто отримує зарплату в конвертах, насамперед роблять гірше нинішнім пенсіонерам, які не можуть отримувати достойну пенсію.