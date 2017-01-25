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П.Розенко: Госбюджетом выделено достаточно средств для выплаты минималки в 3,2 тыс. грн

П.Розенко: Госбюджетом выделено достаточно средств для выплаты минималки в 3,2 тыс. грн

Киев • УНН

 • 7222 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Госбюджетом выделено достаточно средств для выплаты бюджетникам минимальной зарплаты в размере 3200 гривен. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер-министр Павел Розенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня выделено государственным бюджетом Украины достаточно средств для того, чтобы обеспечить в первую очередь в бюджетных учреждениях выплату минимальной заработной платы на уровне 3200 грн", - сказал П.Розенко.

Он также подчеркнул, что на сегодня нет никаких оснований ни для перевода работников на сокращенный рабочий день, ни для увольнения, ни для перевода на неполные рабочие ставки.

П.Розенко также заявил, что те, кто получает зарплату в конвертах, прежде всего делают хуже нынешним пенсионерам, которые не могут получать достойную пенсию.

Украинские Национальные Новости

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