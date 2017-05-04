П.Розенко: борг за ЖКП не впливає на рішення про призначення субсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Людям, які звертаються за субсидією вперше, вона буде призначена навіть за наявності боргу за житлово-комунальні послуги. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Люди, які вперше звертаються за субсидією, у яких через якісь обставини є борги за житлово-комунальні послуги, мають право на субсидії, і їм субсидія буде призначена. Людина з боргами не повинна впадати в паніку, а повинна написати заяву і отримати субсидію", - сказав він.
Водночас П.Розенко зазначив, що ті, хто вже отримує субсидію, повинні сплачувати свій невеличкий обов’язковий платіж за газ та житлово-комунальні послуги вчасно.
"Якщо людина отримає субсидію, але навіть отримуючи її не хоче платити за житлово-комунальні послуги, і в неї є борг понад 2 місяці - таким людям буде призупинятися нарахування субсидії до з’ясування обставин", - пояснив він.
"На сьогодні 7,5 млн родин отримують субсидії. І обов’язкова плата за житлово-комунальні послуги для, скажімо, родини пенсіонерів складає 100-150 грн, що не перевищує 5-10% їх доходів. І цей невеличкий внесок 100-150 грн родина повинна платити вчасно", - зазначив віце-прем’єр.
Нагадаємо, П.Розенко доручив міністерствам протягом тижня запропонувати алгоритм виплати субсидій.