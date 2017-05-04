П.Розенко: долг за ЖКУ не влияет на решение о назначении субсидии

"Люди, которые впервые обращаются за субсидией, у которых из-за каких-то обстоятельств есть долги за жилищно-коммунальные услуги, имеют право на субсидии, и им субсидия будет назначена. Человек с долгами не должен впадать в панику, а должен написать заявление и получить субсидию", - сказал он.

В то же время П.Розенко отметил, что те, кто уже получает субсидию, должны платить свой небольшой обязательный платеж за газ и жилищно-коммунальные услуги вовремя.

"Если человек получит субсидию, но даже получая ее не хочет платить за жилищно-коммунальные услуги, и у него есть долг более 2 месяцев - таким людям будет приостанавливаться начисление субсидии до выяснения обстоятельств", - пояснил он.

"На сегодняшний день 7,5 млн семей получают субсидии. И обязательная плата за жилищно-коммунальные услуги для, скажем, семьи пенсионеров составляет 100-150 грн, не превышает 5-10% их доходов. И этот небольшой вклад 100-150 грн семья должна платить вовремя", - отметил вице-премьер.

Напомним, П.Розенко поручил министерствам в течение недели предложить алгоритм выплаты субсидий.