П.Прошенку запропонували відмінити безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Українці просять Президента України Петра Порошенка відмінити безкоштовний проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента України, передає УНН.
“Зробити перерахунок для пенсіонерів на отримання відшкодування за платний проїзд. Найбільше це стосується поїздок на тролейбусах. Таке рішення дасть великий поштовх до розвитку тролейбусного парку України”, — йдеться у петиції № 22/035797-еп.
Автором петиції виступив В’ячеслав Архіпович.
Дана петиція зареєстрована 13 квітня цього року і вже набрала 16 голосів із 25 тис. необхідних.
Як повідомляв УНН, Київрада продовжила період переоформлення картки киянина.