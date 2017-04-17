П.Прошенку запропонували відмінити безкоштовний проїзд для пенсіонерів у громадському транспорті

“Зробити перерахунок для пенсіонерів на отримання відшкодування за платний проїзд. Найбільше це стосується поїздок на тролейбусах. Таке рішення дасть великий поштовх до розвитку тролейбусного парку України”, — йдеться у петиції № 22/035797-еп.

Автором петиції виступив В’ячеслав Архіпович.

Дана петиція зареєстрована 13 квітня цього року і вже набрала 16 голосів із 25 тис. необхідних.

Як повідомляв УНН, Київрада продовжила період переоформлення картки киянина.