П.Прошенко предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте

"Сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Больше всего это касается поездок на троллейбусах. Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.

Автором петиции выступил Вячеслав Архипович.

Данная петиция зарегистрирована 13 апреля этого года и уже набрала 16 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина.