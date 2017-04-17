П.Прошенко предложили отменить бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Украинцы просят Президента Украины Петра Порошенко отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает УНН.
"Сделать перерасчет для пенсионеров на получение возмещения за платный проезд. Больше всего это касается поездок на троллейбусах. Такое решение даст большой толчок к развитию троллейбусного парка Украины", - говорится в петиции № 22/035797-эп.
Автором петиции выступил Вячеслав Архипович.
Данная петиция зарегистрирована 13 апреля этого года и уже набрала 16 голосов из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина.