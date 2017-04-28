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П.Порошенку запропонували здійснити в Україні перехід з кирилиці на латиницю

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президенту України Петру Порошенку запропонувати здійснити поступовий перехід з кирилиці на латиницю. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.

П.Порошенку запропонували здійснити в Україні перехід з кирилиці на латиницю

“Прошу Президента України та Верховну Раду України розробити та прийняти закон про поступовий повний перехід (протягом 7 років) із кирилиці на латиницю (транслітерацію). Дане рішення сприятиме спрощенню вивчення іноземних мов, що обумовлено євроінтеграційними прагненням України (де більшість країн використовує латиницю) та розуміння української мови іноземцями (туристами, партнерами тощо). Дане рішення слід розглядати як інвестицію в економіку та кроскультурні взаємовідносини, при якому зберігаються всі особливості української мови”, — йдеться у тексті петиції № 22/036123-еп.

У петиції також запропоновано варіант транслітерації переходу: Аa — Аa; Бб — Bb; Вв — Vv; Гг та Ґґ — Gg; Дд — Dd; Ее — Ее; Єє — Ye ye; Жж — Zh zh; Зз — Zz; Ии та Йй — Yy; Іі — Ii; Її — Yi yi; Кк — Kk; Лл — Ll; Мм — Mm; Нн — Nn; Оо — Оо; Пп — Pp; Рр — Rr; Сс — Ss; Тт — Tt; Уу — Uu; Фф — Ff; Хх — Hh; Цц — Сс; Чч — Ch ch; Шш — Sh sh; Щщ — Sch sch (саме так, а не Shch, яке сильно подовжує слово); Юю — Yu; Яя — Ya. Ь — відтворювати як апостроф (як в середині, так і в кінці слова) та варіант відтворення також у вигляді наголосу на букві, яку слід пом’якшити.

Також зазначається, що рішення може бути додатково висунуте на всеукраїнський референдум.

Автором петиції виступив Олександр Туник.

Петиція була зареєстрована 28 квітня і наразі набрала 4 голоси із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 91 день.

Нагадаємо, для того, щоб подолати корупцію в країні українці запропонували Президенту України Петру Порошенку карати не лише тих, хто бере хабарі, а й тих хто їх дає.

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