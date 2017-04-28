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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко предложили осуществить в Украине переход с кириллицы на латиницу

Киев • УНН

 • 27798 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предложить осуществить постепенный переход с кириллицы на латиницу. Соответствующую петицию зарегистрирован на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.

П.Порошенко предложили осуществить в Украине переход с кириллицы на латиницу

"Прошу Президента Украины и Верховную Раду Украины разработать и принять закон о постепенном полном переходе (в течение 7 лет) с кириллицы на латиницу (транслитерация). Данное решение будет способствовать упрощению изучения иностранных языков обусловлено евроинтеграционные стремления Украины (где большинство стран использует латиницу) и понимание украинского языка иностранцами (туристами, партнерами и т.д.). Данное решение следует рассматривать как инвестицию в экономику и кросскультурные взаимоотношения, при котором сохраняются все особенности украинского языка", - говорится в тексте петиции № 22/036123-эп.

В петиции также предложен вариант транслитерации перехода: АА - АА; Бб - Bb; Вв - Vv; Гг и Ґґ - Gg; Дд - Dd; Ее - ее; Её - Ye ye; ЖЖ - Zh zh; Зз - Zz; Ии и Йй - Yy; Ии - Ii; Ее - Yi yi; Кк - Kk; Лл - Ll; Мм - Mm; Нн - Nn; Оо - оо; Пп - Pp; Гг - Rr; Сс - Ss; Тт - Tt; Уу - Uu; Фф - Ff; Хх - Hh; Цц - Сс; Чч - Ch ch; Шш - Sh sh; ЩЩ - Sch sch (именно так, а не Shch, которое сильно удлиняет слово) Юю - Yu; Яя - Ya. Ь - воспроизводить как апостроф (как внутри, так и в конце слова) и вариант воспроизведения также в виде ударения на букве, которую следует смягчить.

Также отмечается, что решение может быть дополнительно предъявлено на всеукраинский референдум.

Автором петиции выступил Александр Туник.

Петиция была зарегистрирована 28 апреля и пока набрала 4 голоса из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 91 день.

Напомним, для того, чтобы преодолеть коррупцию в стране в украинцы предложили Президенту Украины Петру Порошенко наказывать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает.

Украинские Национальные Новости

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