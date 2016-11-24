П.Порошенку запропонували перейменувати столичну площу Л.Толстого на честь Д.Трампа

Автором петиції виступив Анатолій Зубков.

“У зв’язку з обранням Дональда Трампа новим президентом США, пропоную перейменувати площу Льва Толстого в Києві в площу імені Дональда Трампа в знак солідарності з братським американським народом і з надією на збільшення допомоги США в боротьбі з російською агресією”, — йдеться в тексті петиції № 22/031029-еп.

Петиція, зареєстрована 23 листопада, вже набрала 4 голоси із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, у якій від президента вимагають заборонити показ фільму “Д’Артаньян і три мушкетери” через присутність у фільмі Михайла Боярського, який став персоною нон грата для України.