П.Порошенко предложили переименовать столичную площадь Л.Толстого в честь Д.Трампа

Автором петиции выступил Анатолий Зубков.

"В связи с избранием Дональда Трампа новым президентом США, предлагаю переименовать площадь Льва Толстого в Киеве в площадь имени Дональда Трампа в знак солидарности с братским американским народом и с надеждой на увеличение помощи США в борьбе с российской агрессией", - говорится в тексте петиции № 22/031029-эп.

Петиция, зарегистрирована 23 ноября, уже набрала 4 голоса из 25 тыс. необходимых.

Напомним, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой от президента требуют запретить показ фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" из-за присутствия в фильме Михаила Боярского, который стал персоной нон грата для Украины.