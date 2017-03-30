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П.Порошенко зустрівся з А.Меркель на Мальті

П.Порошенко зустрівся з А.Меркель на Мальті

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на Twitter речника глави держави Святослава Цеголка.

"Зустріч з канцлером Меркель під час саміту Європейської народної партії на Мальті", - написав він.

Як повідомляв УНН, 30 березня під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем та відзначив унікальний досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Президент України П.Порошенко на Мальті під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста Романа Зозулі.

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