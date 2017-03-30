П.Порошенко зустрівся з А.Меркель на Мальті

"Зустріч з канцлером Меркель під час саміту Європейської народної партії на Мальті", - написав він.

Як повідомляв УНН, 30 березня під час робочого візиту на Мальту Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем та відзначив унікальний досвід Хорватії у реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, Президент України П.Порошенко на Мальті під час зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм висловив вдячність іспанському уряду за чітку позицію на підтримку українського футболіста Романа Зозулі.