П.Порошенко встретился с А.Меркель на Мальте

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56828 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106269 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163550 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120081 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118762 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113765 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105098 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107274 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155846 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко встретился с А.Меркель на Мальте

П.Порошенко встретился с А.Меркель на Мальте

Киев  •  УНН

 • 16704 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко.

"Встреча с канцлером Меркель во время саммита Европейской народной партии на Мальте", - написал он.

Как сообщал УНН, 30 марта во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковича и отметил уникальный опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Президент Украины П.Порошенко на Мальте во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем выразил благодарность испанскому правительству за четкую позицию в поддержку украинского футболиста Романа Зозули.

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