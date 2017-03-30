П.Порошенко встретился с А.Меркель на Мальте
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголко.
"Встреча с канцлером Меркель во время саммита Европейской народной партии на Мальте", - написал он.
Как сообщал УНН, 30 марта во время рабочего визита на Мальту Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковича и отметил уникальный опыт Хорватии в реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, Президент Украины П.Порошенко на Мальте во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем выразил благодарность испанскому правительству за четкую позицию в поддержку украинского футболиста Романа Зозули.