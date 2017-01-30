П.Порошенко зустрівся у Берліні з українськими студентами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч у Берліні з українськими студентами, які походять практику в Німеччині. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Дуже класна зустріч з українськими стипендіатами, які проходять практику в Німеччині”, — написав С.Цеголко
Дуже класна зустріч з українськими стипендіатами, які проходять практику в Німеччині pic.twitter.com/ruBg1Oawwm— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.
Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.
Крім того, Президент провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також з головою міністерства закордонних справ Німеччини Зігмарем Габріелем.