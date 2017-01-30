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П.Порошенко зустрівся у Берліні з українськими студентами

П.Порошенко зустрівся у Берліні з українськими студентами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч у Берліні з українськими студентами, які походять практику в Німеччині. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.

“Дуже класна зустріч з українськими стипендіатами, які проходять практику в Німеччині”, — написав С.Цеголко

Дуже класна зустріч з українськими стипендіатами, які проходять практику в Німеччині pic.twitter.com/ruBg1Oawwm

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.

Нагадаємо, 30 січня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині.

Крім того, Президент провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, а також з головою міністерства закордонних справ Німеччини Зігмарем Габріелем.

Українські Національні Новини

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