П.Порошенко встретился в Берлине с украинскими студентами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Берлине с украинскими студентами, которые происходят практику в Германии. Об этом на своем микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Очень классная встреча с украинским стипендиатами, которые проходят практику в Германии", - написал С.Цеголко
Очень классная встреча с украинским стипендиатами, которые проходят практику в Германии pic.twitter.com/ruBg1Oawwm- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 30 января 2017 г.
Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.
Кроме того, Президент провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с главой министерства иностранных дел Германии Зигмарем Габриэлем.