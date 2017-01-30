П.Порошенко встретился в Берлине с украинскими студентами

"Очень классная встреча с украинским стипендиатами, которые проходят практику в Германии", - написал С.Цеголко

Очень классная встреча с украинским стипендиатами, которые проходят практику в Германии pic.twitter.com/ruBg1Oawwm

Напомним, 30 января Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии.

Кроме того, Президент провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с главой министерства иностранных дел Германии Зигмарем Габриэлем.