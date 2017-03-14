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П.Порошенко зустрівся із добровольцями та роздав їм нагороди

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч із українськими добровольцями, а також вручив їм нагороди. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

“Для мене велика честь вітати зі святом (Днем українського добровольця — ред.) найкращих, справжніх героїв України”, — сказав Глава держави.

Президент нагадав, що на початку агресії — 13 березня 2014 року — багато українців добровільно визвалися боронити державу, цілими сотнями з Майдану перебазовувалися у підготовчий центр у Нових Петрівцях.

“Якби не добра воля найкращих синів і доньок країни, то не відомо як би склалася доля держави. Золотими літерами добровольці були вписані в успішні операції зі звільнення української землі від загарбників”, — зазначив П.Порошенко.

Президент наголосив, що найкращі добровольчі батальйони Збройних Сил, тодішньої міліції, новоствореної Національної гвардії протистояли ворогу при відсутності якісної зброї, належного речового, харчового та медичного забезпечення, але маючи підтримку волонтерів та тверду волю до перемоги.

Глава держави підкреслив, що традиції добровольців були закладені у новітню українську армію, яка за останні роки значно змінилася — інші умови, зброя, вишкіл, медичне забезпечення, техніка. “Єдине, що залишилося тим самим — любов до України, віра у перемогу і підтримка людей”, — сказав П.Порошенко.

За словами Президента, лише з початку цього року 7 тис. українців записалися до лав ЗСУ.

“Хотів би, щоб ми сьогодні згадали тих, чиїми іменами названі вулиці у наших містах, селах, названі школи, літаки, бойові кораблі, бо на їхньому прикладі будуть виховуватися покоління захисників Вітчизни”, — підкреслив Глава держави. Президент подякував тим, хто нині працює в Національній поліції, служить у Національній гвардії та Збройних Силах, займає активну громадянську позицію в цивільному житті.

“Ви зараз дуже потрібні. Необхідні єдність та рішуча протидія спробам ворога, який зрозумівши неможливість подолати нас на фронті, (намагається — ред.) дестабілізувати ситуацію зсередини. Дякую кожному з вас за принципово тверду і чітку громадянську позицію та низькій уклін кожному з вас”, — наголосив Глава держави.

Президент також вручив державні нагороди. Так, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено молодшого лейтенанта Євгена Яранцева. Виходець з Криму, Євген з перших днів проходив військову службу в “Айдарі”. Він брав участь в усіх бойових сутичках в районі Хрящеватого, Щастя, був учасником оборони Луганського аеропорту. Під час відведення військ з Дебальцевого Євген Яранцев в складі евакуаційної групи вивозив поранених та зброю.

Ще 7 добровольців нагороджені орденом “За мужність” ІІІ ступеня, 6 — медалями “За військову службу Україні” та 5 — “Захиснику Вітчизни”.

Довідка УНН: День українського добровольця — свято, що відзначається в Україні 14 березня. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості.

За відповідну постанову №4261 “Про встановлення Дня українського добровольця” на пленарному засіданні українського парламенту проголосував 231 народний депутат.

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