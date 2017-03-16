П.Порошенко заявив, що в зоні АТО будуть збільшувати кількість КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Донбасі буде збільшуватись кількість контрольно-пропускних пунктів через лінію зіткнення. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“Ми ні в якому разі не закриваємо КПВВ і навпаки ми будемо робити все, щоб збільшити їх кількість, бо кожна дитина, яка переїзжає з окупованої території на територію контрольованою українською владою це ще додаткове щеплення проти російської пропаганди, де вона може повернутися в Україну, подивитися і нагадати і зберегти частину України в серці,” — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 37 тисяч осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що рішення Ради національної безпеки і оборони України, щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами зніме напругу у суспільстві.
Сьогодні, міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради.