П.Порошенко заявил, что в зоне АТО будут увеличивать количество КПВВ

"Мы ни в коем случае не закрываем КПВВ и наоборот мы будем делать все, чтобы увеличить их количество, потому что каждый ребенок, который переезжает из оккупированной территории на территорию контролируемой украинскими властями это еще будет иметь дополнительную прививку против российской пропаганды, где он может вернуться в Украину, посмотреть и напомнить и сохранить часть Украины в сердце", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 37000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, о прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями снимет напряжение в обществе.

Сегодня, министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины при участии Службы безопасности Украины поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов по итогам заседания Совета.