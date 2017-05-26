П.Порошенко заявив, що ремонт і будівництво доріг є для нього пріоритетом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко вважає одним з першочергових завдань ремонт українських доріг. Про це він повідомив під час візиту для Одеси, передає кореспондент УНН.
“Ремонт та будівництво доріг в Україні є для мене одним з самих першочергових завдань. Це те, що хвилювало і хвилює більшість українців”, — повідомив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, Президент П.Порошенко під час останньої зустрічі зі своїм білоруським колегою досяг домовленості щодо розширення ринків двох країн для товарів та послуг, зокрема П.Порошенко запросив білоруські підприємства для участі в тендерах із будівництва доріг на території України.