П.Порошенко заявил, что ремонт и строительство дорог является для него приоритетом

“Ремонт и строительство дорог в Украине является для меня одним из самых первоочередных задач. Это то, что волновало и волнует большинство украинцев”, — сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко во время последней встречи со своим белорусским коллегой достиг договоренности по расширению рынков двух стран для товаров и услуг, в частности П.Порошенко пригласил белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины.