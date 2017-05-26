П.Порошенко заявил, что ремонт и строительство дорог является для него приоритетом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко считает одной из первоочередных задач ремонт украинских дорог. Об этом он сообщил во время визита для Одессы, передает корреспондент УНН.
“Ремонт и строительство дорог в Украине является для меня одним из самых первоочередных задач. Это то, что волновало и волнует большинство украинцев”, — сообщил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко во время последней встречи со своим белорусским коллегой достиг договоренности по расширению рынков двух стран для товаров и услуг, в частности П.Порошенко пригласил белорусские предприятия для участия в тендерах по строительству дорог на территории Украины.