П.Порошенко заявив, що найбільше зацікавлений у скасуванні санкцій щодо РФ

Відповідаючи на запитання, що означатиме для України скасування санкції ЄС щодо РФ, П.Порошенко заявив, "питання не лише щодо України". "Це знову ж таки питання щодо глобальної безпеки. Якщо кому-небудь дозволити чинити агресію щодо суверенної і незалежної держави лише через бажання реформувати країну, побудувати демократію європейського типу, боротися за свободу і демократію, це питання цінностей, а не санкцій. І я хочу нагадати, що у нас є Будапештський меморандум, де США зообов'язалася захищати і підтримувати наш суверенітет і територіальну цілісність, коли ми погодилися відмовитися від нашої ядерної зброї", - додав П.Порошенко.

"Якщо ви мене запитуєте, хто найбільше зацікавлений у скасуванні санкцій, то це Президент України. І ці санкції будуть скасовані, коли російські війська підуть з української землі, зупинять окупацію. Це саме те, що нам необхідно. Нам не треба нічого більше. І коли українська земля буде звільнена від російської окупації, ми продемонструємо значний розвиток цих територій і ми не маємо жодних проблем з людьми на цих територіях", - підкреслив Президент.