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П.Порошенко заявил, что больше всего заинтересован в отмене санкций в отношении РФ

П.Порошенко заявил, что больше всего заинтересован в отмене санкций в отношении РФ

Киев • УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всего заинтересован в отмене санкций в отношении РФ, и они буду отменены, когда российские войска уйдут из украинской земли, а оккупация будет остановлена. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.

Отвечая на вопрос, что будет означать для Украины отмена санкции ЕС в отношении РФ, П.Порошенко заявил, "вопрос не только относительно Украины". "Это опять же вопрос о глобальной безопасности. Если кому-либо позволить делать агрессию в отношении суверенного и независимого государства только из-за желания реформировать страну, построить демократию европейского типа, бороться за свободу и демократию, это вопрос ценностей, а не санкций. И я хочу напомнить, что у нас есть Будапештский меморандум, где США обязались защищать и поддерживать наш суверенитет и территориальную целостность, когда мы согласились отказаться от нашего ядерного оружия", - добавил П.Порошенко.

"Если вы меня спрашиваете, кто больше заинтересован в отмене санкций, то это Президент Украины. И эти санкции будут отменены, когда российские войска уйдут из украинской земли, остановят оккупацию. Это именно то, что нам необходимо. Нам не нужно ничего больше. И когда украинская земля будет освобождена от российской оккупации, мы продемонстрируем значительное развитие этих территорий и мы не имеем никаких проблем с людьми на этих территориях", - подчеркнул Президент.

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