П.Порошенко заявив про запевнення від О.Лукашенка, що ніхто і ніколи не допустить втягнути Білорусь у війну проти України (доповнено)

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав запевнення від президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Білорусь ніхто не втягне у війну проти України. Про це він сьогодні заявив під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС, передає кореспондент УНН.