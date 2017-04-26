П.Порошенко заявив про запевнення від О.Лукашенка, що ніхто і ніколи не допустить втягнути Білорусь у війну проти України (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що отримав запевнення від президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Білорусь ніхто не втягне у війну проти України. Про це він сьогодні заявив під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС, передає кореспондент УНН.
"Я отримав тверде запевнення і підтвердження від Президента Білорусі – ніхто і ніколи не зможе втягнути Білорусь у війну проти України. Цього не допустить миролюбний народ Білорусі і освічений, високо достойний президент Лукашенко Олександр Григорович", - наголосив він.
Нагадаємо, П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру".