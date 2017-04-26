П.Порошенко заявил о заверения от А.Лукашенко, что никто и никогда не допустит втянуть Беларусь в войну против Украины (дополнено)

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверения от президента Беларуси Александра Лукашенко, что Беларусь никто не втянет в войну против Украины. Об этом он сегодня заявил во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС, передает корреспондент УНН.