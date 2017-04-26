П.Порошенко заявил о заверения от А.Лукашенко, что никто и никогда не допустит втянуть Беларусь в войну против Украины (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что получил заверения от президента Беларуси Александра Лукашенко, что Беларусь никто не втянет в войну против Украины. Об этом он сегодня заявил во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС, передает корреспондент УНН.
"Я получил твердое заверение и подтверждение от Президента Беларуси - никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Беларуси и образованный, высоко достойный президент Лукашенко Александр Григорович", - подчеркнул он.
Напомним, П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира".