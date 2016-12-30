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П.Порошенко затвердив указ про військовий квиток для рядових та офіцерів запасу

П.Порошенко затвердив указ про військовий квиток для рядових та офіцерів запасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко затвердив Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу. Про це йдеться у відповідному указі №582/2016, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Зазначається, що Президент постановив Кабінету Міністрів України забезпечувати виготовлення у встановленому порядку необхідної кількості бланків військових квитків на замовлення Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України.

Також зобов’язав установити, що військові квитки, виготовлені (видані) до набрання чинності цим Указом, вважаються дійсними на всій території України та не підлягають обміну на військові квитки нового зразка, крім випадків, передбачених Положенням про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положенням про військовий квиток офіцера запасу, затвердженими цим Указом.

Крім того, законом передбачається визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 25 травня 1994 року № 263 “Про Положення про військовий квиток рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу”;

пункт 20 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 січня 1999 року № 70 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України“; 

пункт 2 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 11 лютого 2000 року № 228 “Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності Національної гвардії України”;

пункт 2 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 29 жовтня 2003 року № 1227 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”;

пункт 1 змін, що вносяться до деяких указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 січня 2005 року № 4 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”.

Як повідомляв УНН, Президент підписав закони на підтримку літакобудівної галузі в Україні.

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