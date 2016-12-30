П.Порошенко утвердил указ о военном билете для рядовых и офицеров запаса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко утвердил Положение о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса. Об этом говорится в соответствующем указе №582 / 2016, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Отмечается, что Президент постановил Кабинету Министров Украины обеспечить изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.
Также обязал установить, что военные билеты, изготовленные (выданные) до вступления в силу настоящего Указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состав и Положением о военном билете офицера запаса, утвержденными настоящим Указом.
Кроме того, законом предусматривается признать утратившими силу:
Указ Президента Украины от 25 мая 1994 года № 263 "Об утверждении Положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положения о военном билете офицера запаса";
пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденные Указом Президента Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";
пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденные Указом Президента Украины от 11 февраля 2000 года № 228 "Об изменениях и признании утратившими силу акты Президента Украины по вопросам деятельности Национальной гвардии Украины";
пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденные Указом Президента Украины от 29 октября 2003 № 1227 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";
пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденные Указом Президента Украины от 5 января 2005 года № 4 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".
Как сообщал УНН, Президент подписал законы в поддержку самолетостроительной отрасли в Украине .