П.Порошенко затвердив ратифікацію угоди з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію конвенції між урядами України і Мальти про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та протокол до неї були вчинені 4 вересня 2013 року у Києві.
Документ, як зазначається, є важливим кроком у напрямку розширення двосторонньої договірно-правової бази між Україною та Мальтою та сприятиме поглибленню співробітництва у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, зокрема шляхом зменшення взаємних податкових перешкод.
Як повідомляв УНН, 13 квітня 2017 року Рада ратифікувала угоду з Мальтою про уникнення подвійного оподаткування.