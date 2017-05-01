П.Порошенко утвердил ратификацию конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения

Конвенция между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней были совершены 4 сентября 2013 года в Киеве.

Документ, как отмечается, является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Мальтой и будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий.

Как сообщал УНН, 13 апреля 2017 Рада ратифицировала соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения.