П.Порошенко утвердил ратификацию конвенции с Мальтой об избежании двойного налогообложения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации конвенции между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Конвенция между правительством Украины и правительством Республики Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокол к ней были совершены 4 сентября 2013 года в Киеве.
Документ, как отмечается, является важным шагом в направлении расширения двусторонней договорно-правовой базы между Украиной и Мальтой и будет способствовать углублению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в частности путем уменьшения взаимных налоговых препятствий.
Как сообщал УНН, 13 апреля 2017 Рада ратифицировала соглашение с Мальтой об избежании двойного налогообложения.