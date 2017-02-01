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П.Порошенко запросив Президента Румунії відвідати Україну, щоб продовжити плідний діалог

П.Порошенко запросив Президента Румунії відвідати Україну, щоб продовжити плідний діалог

Київ • УНН

 • 10682 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує на продовження плідного діалогу з Президентом Румунії та запросив Клауса Йоханніса відвідати Україну з візитом у 2017 році з метою проведення засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, П.Порошенко направив вітання Президенту Румунії Клаусу Йоханнісу з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією.

“Ми високо цінуємо дружбу і міцне партнерство з Румунією та важливу підтримку і допомогу Вашої країни у захисті територіальної цілісності і суверенітету нашої країни та боротьбі проти зовнішньої агресії”, — йдеться у привітанні Глави Української держави.

П.Порошенко зауважив, що очікує на продовження плідного діалогу з Президентом Румунії та запросив Клауса Йоханніса відвідати Україну з візитом у 2017 році з метою проведення засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії.

Президент наголосив, що Україну та Румунію віддавна поєднує спільна мета — бути членами єдиної, процвітаючої та демократичної спільноти європейських країн.

“Ми вдячні румунській стороні за сприяння у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни. В історію українсько-румунських відносин назавжди вписаний той яскравий факт, що Румунія першою з європейських держав ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”, — зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що сьогодні наші країни демонструють обопільну зацікавленість у досягненні нових позитивних результатів у співпраці за різними напрямами та висловив сподівання, що добросусідські та конструктивні відносини у дусі взаєморозуміння, взаємної поваги та довіри на благо народів двох країн успішно розвиватимуться і надалі.

Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Румунію розпочати діалог щодо запровадження спільного контролю на українсько-румунському кордоні.

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