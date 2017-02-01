П.Порошенко запросив Президента Румунії відвідати Україну, щоб продовжити плідний діалог
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко очікує на продовження плідного діалогу з Президентом Румунії та запросив Клауса Йоханніса відвідати Україну з візитом у 2017 році з метою проведення засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, П.Порошенко направив вітання Президенту Румунії Клаусу Йоханнісу з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Румунією.
“Ми високо цінуємо дружбу і міцне партнерство з Румунією та важливу підтримку і допомогу Вашої країни у захисті територіальної цілісності і суверенітету нашої країни та боротьбі проти зовнішньої агресії”, — йдеться у привітанні Глави Української держави.
П.Порошенко зауважив, що очікує на продовження плідного діалогу з Президентом Румунії та запросив Клауса Йоханніса відвідати Україну з візитом у 2017 році з метою проведення засідання Українсько-Румунської Спільної Президентської Комісії.
Президент наголосив, що Україну та Румунію віддавна поєднує спільна мета — бути членами єдиної, процвітаючої та демократичної спільноти європейських країн.
“Ми вдячні румунській стороні за сприяння у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни. В історію українсько-румунських відносин назавжди вписаний той яскравий факт, що Румунія першою з європейських держав ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом”, — зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що сьогодні наші країни демонструють обопільну зацікавленість у досягненні нових позитивних результатів у співпраці за різними напрямами та висловив сподівання, що добросусідські та конструктивні відносини у дусі взаєморозуміння, взаємної поваги та довіри на благо народів двох країн успішно розвиватимуться і надалі.
Раніше Президент України Петро Порошенко закликав Румунію розпочати діалог щодо запровадження спільного контролю на українсько-румунському кордоні.