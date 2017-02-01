П.Порошенко пригласил Президента Румынии посетить Украину, чтобы продолжить плодотворный диалог

Как сообщили в пресс-службе, П.Порошенко направил поздравление Президенту Румынии Клаусу Йоханнису по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Румынией.

"Мы высоко ценим дружбу и прочное партнерство с Румынией и важную поддержку и помощь Вашей страны в защите территориальной целостности и суверенитета нашей страны и борьбе против внешней агрессии", - говорится в поздравлении Главы Украинского государства.

П.Порошенко отметил, что ожидает продолжения плодотворного диалога с Президентом Румынии и пригласил Клауса Йоханниса посетить Украину с визитом в 2017 году с целью проведения заседания Украинско-Румынской Совместной Президентской Комиссии.

Президент подчеркнул, что Украину и Румынию давно объединяет общая цель - быть членами единого, процветающего и демократического сообщества европейских стран.

"Мы благодарны румынской стороне за содействие в процессе европейской и евроатлантической интеграции нашей страны. В историю украинско-румынских отношений навсегда вписан тот яркий факт, что Румыния первой из европейских государств ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня наши страны демонстрируют обоюдную заинтересованность в достижении новых положительных результатов в сотрудничестве по различным направлениям и выразил надежду, что добрососедские и конструктивные отношения в духе взаимопонимания, взаимного уважения и доверия на благо народов двух стран будут успешно развиваться и в дальнейшем.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал Румынию начать диалог о введении совместного контроля на украинско-румынской границе.