П.Порошенко запросив президента Фінляндії до України

"Хочу подякувати вам, пане президенте, за дуже потужну постійну та ефективну підтримку України. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити вас відвідати в 2017 році Україну з офіційним візитом", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік -2".