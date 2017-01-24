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П.Порошенко запросив президента Фінляндії до України

П.Порошенко запросив президента Фінляндії до України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом. Про це він сказав за підсумками двосторонньої зустрічі, передає УНН.

"Хочу подякувати вам, пане президенте, за дуже потужну постійну та ефективну підтримку України. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити вас відвідати в 2017 році Україну з офіційним візитом", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік -2".

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