П.Порошенко запросив президента Фінляндії до України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко запросив президента Фінляндії Саулі Нііністьо до України з офіційним візитом. Про це він сказав за підсумками двосторонньої зустрічі, передає УНН.
"Хочу подякувати вам, пане президенте, за дуже потужну постійну та ефективну підтримку України. І я хочу скористатися цією можливістю, щоб запросити вас відвідати в 2017 році Україну з офіційним візитом", - сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України заявив, що Україна розраховує на принципову позицію Фінляндії щодо проекту "Північний потік -2".