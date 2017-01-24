П.Порошенко пригласил президента Финляндии в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Финляндии Саули Ниинисте в Украину с официальным визитом. Об этом он сообщил по итогам двусторонней встречи, передает УНН.
"Хочу поблагодарить вас, господин президент, за очень мощную постоянную и эффективную поддержку Украины. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить вас посетить в 2017 году Украину с официальным визитом", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины заявил, что Украина рассчитывает на принципиальную позицию Финляндии по проекту "Северный поток-2".