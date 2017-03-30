П.Порошенко запросив прем'єра Угорщини до України

"Петро Порошенко запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин. Під час зустрічі було відзначено важливість активізації двостороннього політичного діалогу на вищому рівні.

Нагадаємо, П.Порошенко обговорив з В.Орбаном заяви угорських політиків про автономії.

Також нагадаємо, лідери України і Угорщини обговорили збереження санкцій проти РФ.