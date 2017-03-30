П.Порошенко пригласил премьера Венгрии в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях саммита Европейской народной партии на Мальте пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Петр Порошенко пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.
Указано, что стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Во время встречи была отмечена важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне.
Напомним, П.Порошенко обсудил с В.Орбаном заявления венгерских политиков об автономиях.
Также напомним, лидеры Украины и Венгрии обсудили сохранение санкций против РФ.