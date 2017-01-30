П.Порошенко запросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками німецьких ділових кіл запросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Петро Порошенко запросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну та відзначив потенціал розвитку і зміцнення українсько-німецької ділової співпраці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.