П.Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину

"Петр Порошенко пригласил немецкие компании активнее инвестировать в Украину и отметил потенциал развития и укрепления украинско-немецкого делового сотрудничества", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию .

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага .